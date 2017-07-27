Полицейские Мурманской области приняли участие в сборе средств для семьи, пострадавшей в ДТП

В Мурманске состоялся благотворительный турнир по кросс-фиту. Его провели, чтобы собрать средства для одной из мурманских семей, которую постигла беда. Мама и две ее дочки серьезно пострадали в автомобильной аварии.

Александра Тимофеева – сотрудник одного из отделов полиции областного центра, старшая из девочек София, младшая Аиша. Аиша инвалид с рождения. Ее постоянно наблюдают врачи, девочка проходит реабилитацию в специализированных центрах Мурманска и области, а так же за границей. Маме удалось вывезти девочку на лечение в Польшу. Но на пути домой в районе города Полярные Зори семья попала в аварию.

Александра оказалась в очень трудной ситуации. Сама со сломанной ногой, Софии предстоит операция. Аише нужен очередной курс реабилитационных мероприятий. Хороший результат, достигнутый иностранными медиками, дал сильный скачок назад после аварии.

В минуту отчаяния на помощь пришли друзья, знакомые, просто неравнодушные люди. Со всех уголков Мурманской области, страны они старались протянуть пострадавшей семье руку помощи. К Александре домой приносили вещи, переводили деньги, писали, звонили, чтобы поддержать.

В Мурманске спортсмены организовали благотворительный турнир по кросс-фиту. Эта система направлена на развитие всех физических качеств атлета – выносливость, силу, скорость, гибкость, координацию. Занятия обычно включают в себя быстро сменяющие друг друга круговые тренировки различной направленности.

По словам сотрудника Управления по контролю за оборотом наркотиков Алины Васеневой, выступившей в качестве организатора мероприятия, откликнулись члены нескольких спортивных клубов областного центра. Как рассказала Алина, которая сама всерьез увлечена кросс-фитом, около 30 соревнующихся разделили на три категории: новички, любители и профессионалы. Показательные выступления включали отжимание, растяжку и поднятие тяжестей. Принять участие в турнире могли все желающие. Всего в благотворительном турнире приняли участие около 30 горожан.

В период проведения соревнований по кросс-фиту удалось собрать около 20 тысяч рублей. Помимо этого, в благотворительном сборе средств, а также донорской крови для коллеги приняли участие сотрудники УМВД России по Мурманской области.

Полиция Мурманской области просит всех неравнодушных присоединиться к благотворительной акции и помочь семье Тимофеевых. Для уточнения информации можно связаться с Александрой по телефону: 8-921-513-27-09, к номеру телефона привязан мобильный банк.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области