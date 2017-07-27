Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
27.07.2017 17:00

Продолжается прием заявлений представителей коренного малочисленного народа Севера (саами) на выделение водных биоресурсов на 2018 год

Министерство рыбного и сельского хозяйства Мурманской области по 31 августа 2017 года включительно продолжает прием заявлений от представителей коренного малочисленного народа Севера (саамы) и их общин для предоставления в пользование водных биоресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается, для осуществления рыболовства во внутренних водах Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации, в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления ведения традиционной хозяйственной деятельности коренного малочисленного народа Севера, проживающего на территории Мурманской области, в 2018 году. 

Документы, необходимые для выделения водных биоресурсов:

- заявление СКАЧАТЬ; 
Для физических лиц из числа представителей коренного малочисленного народа Севера (саами) - доверенность на уполномоченного представителя, подающего заявление, с представлением копии доверенности.

В случае если физическому лицу из числа коренного малочисленного народа Севера (саами), не выделялись водные биоресурсы, общий допустимый улов которых устанавливается, в году, предшествующему расчетному, представляются:
- копии документов, подтверждающих принадлежность к представителям коренного малочисленного народа Севера (саами): паспорт, свидетельство о рождении, в котором указана соответствующая национальность, а при отсутствии в перечисленных документах требуемых сведений – решение суда об установлении факта национальной принадлежности;
- копия документа о смене фамилии (в случае смены фамилии).

Для общин коренного малочисленного народа Севера (саамы) предоставляется только заявление.
Все копии документов, предоставляемых в Министерство рыбного и сельского хозяйства Мурманской области, заверяются в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Копии прилагаемых к заявке документов могут не заверяться в том случае, если заявитель при подаче заявления в Министерство рыбного и сельского хозяйства Мурманской области предъявит для сверки оригиналы документов.

Не подлежат приему заявления, имеющие подчистки, либо приписки, зачеркнутые слова или иные, не оговоренные в них исправления, документы, исполненные карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание.
Заявления направляются по адресу: 183025, г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 25а, Министерство рыбного и сельского хозяйства Мурманской области. 
Телефон для справок 486-921. Прием заявлений осуществляется с понедельника по пятницу – с 09:00 до 17:00, обед – с 13:00 до 14:00. 

Контактное лицо – Контиевская Светлана Сергеевна, р.т. 486-923.


Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.91
Евро = 69.68
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.