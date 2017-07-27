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27.07.2017 14:45

В главной базе Северного флота ежедневно проходят тренировки механизированной колонны армейского корпуса и соединения морской пехоты

Елена Сивонен.

В этом году она впервые примет участие в параде войск Мурманского территориального гарнизона в честь Дня ВМФ России. В строю - 16 единиц техники. Основные образцы автобронетехники: БТРы, реактивные системы залпового огня "Град", армейские квадроциклы. Украшение колонны - группа бронетанковой техники. Во главе - исторический танк Т-34, который 9 мая открыл парад Победы в Мурманске, легендарный тяжелый танк ИС-3, восстановленный специалистами Северного флота до заводского состояния. Тренировки механизированной колонны проходят в вечернее время в 22:30.



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