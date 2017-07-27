Житель Ковдора осужден за применение насилия в отношении сотрудников полиции

Прокуратурой Ковдорского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины, который совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих служебных обязанностей).

Судебным следствием установлено, что в апреле 2017 года в ночное время северянин был остановлен сотрудником ГИБДД и ППС за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), после чего он был доставлен в отдел полиции для составления протокола об административном правонарушении.

Пребывая в состоянии алкогольного опьянения, находясь в отделе полиции, и, будучи недовольным законными действиями сотрудника ППС, заведомо зная о том, что сотрудник полиции находится при исполнении служебных обязанностей, мужчина нанес ногой удар представителю правоохранительного органа, от чего последний испытал физическую боль и нравственные страдания.

При рассмотрении дела суд, согласившись с прокурором, назначил подсудимому наказание в виде условного лишения свободы сроком на два года, возложив на него ряд обязанностей, надлежащее исполнение которых будет свидетельствовать об исправлении осужденного.



Прокуратура Мурманской области