Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
27.07.2017 16:20

Житель Ковдора осужден за применение насилия в отношении сотрудников полиции

Прокуратурой Ковдорского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины, который совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих служебных обязанностей).

Судебным следствием установлено, что в апреле 2017 года в ночное время северянин был остановлен сотрудником ГИБДД и ППС за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), после чего он был доставлен в отдел полиции для составления протокола об административном правонарушении.
Пребывая в состоянии алкогольного опьянения, находясь в отделе полиции, и, будучи недовольным законными действиями сотрудника ППС, заведомо зная о том, что сотрудник полиции находится при исполнении служебных обязанностей, мужчина нанес ногой удар представителю правоохранительного органа, от чего последний испытал физическую боль и нравственные страдания.
При рассмотрении дела суд, согласившись с прокурором, назначил подсудимому наказание в виде условного лишения свободы сроком на два года, возложив на него ряд обязанностей, надлежащее исполнение которых будет свидетельствовать об исправлении осужденного.


Прокуратура Мурманской области
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.91
Евро = 69.68
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.