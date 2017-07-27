"Формирование комфортной городской среды". Уже в сентябре мурманчане смогут прогуляться по новой набережной

Наталия Бурдина.

Уже в сентябре мурманчане смогут прогуляться по новой набережной. Реконструкция зоны отдыха продолжается. Как идут работы, сегодня проверила специальная комиссия. В выездном совещании приняли участие депутат Госдумы Алексей Веллер, руководство города, а также муниципальных учреждений, ответственных за строительство. Вывод экспертов — подрядчик работает без нареканий и в графике. В планах — до 1 ноября соединить набережную велосипедными и пешеходными дорожками с недавно созданным мемориальным комплексом. Второй этап реконструкции — он намечен на следующий год — создание аллеи. Ее проложат от остановки общественного транспорта до озера. В зоне отдыха разместят детскую и спортивную площадки. Работы на Семеновском озере идут в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Мурманску на ее реализацию выделено 65 миллионов рублей. В этом году в программу включена только эта общественная зона и 11 дворов. Уже сегодня формируются списки объектов на будущий год.

Депутат Государственной Думы ФС РФ Алексей Веллер: "Какие объекты город будет предлагать на основании мнения жителей, на основании работы, которая на сегодняшний день есть у руководства города для того, чтобы этот процесс набирал обороты с каждым годом. Как мы знаем, позиция премьер-министра - и на следующий год продолжать выделение средств в не меньшем объеме. Я думаю, по крайней мере, город Мурманск очень уверенно будет реализовывать все планы, которые сейчас намечаются".