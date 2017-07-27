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27.07.2017 14:40

Сотрудники Росгвардии провели практические занятия в акватории Кольского залива

В Управлении Росгвардии по Мурманской области состоялось практическое занятие с судоводителями быстроходных плавательных средств.

В рамках занятий сотрудники Отдела вневедомственной охраны Росгвардии по городу Мурманску повысили свой уровень профессиональной подготовленности, а также изучили нововведения в правила плавания судов и плавсредств в зоне действия службы управления движения судов Кольского залива.
На практике сотрудникам пришлось осуществлять транспортировку и спуск на воду быстроходной лодки, организовать швартовку катера к причалу. Росгвардейцы отработали алгоритм действий личного состава по вводной «Человек за бортом» и погрузку катера на транспортировочный прицеп в условиях отлива (малой воды).
Местом проведения занятия стала северная часть Кольского залива Баренцева моря.
В завершении тренировки у судоводителей было проверено знание отдельных положений обязательных постановлений в морском порту Мурманск, в том числе расхождение с судами при прохождении по акватории Кольского залива, порядок уведомления капитана морского порта Мурманск (СУДС) через службу портового контроля Мурманского морского порта, а также уведомления Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району и Службы контроля Флотилии Северного флота.
Все сотрудники во время проведения занятия показали хорошие навыки и инициативу в выполнении поставленных задач.
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