В областном художественном музее откроется выставка «Под сиянием Полярной звезды»

28 июля в 17.00 в Мурманском областном художественном музее (ул. Коминтерна, д. 13) состоится торжественное открытие выставки народных самодеятельных коллективов изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области «Под сиянием Полярной звезды».

Выставка проходит в рамках ХII областного смотра народных (образцовых) самодеятельных коллективов, который проводится раз в три года с целью выявления коллективов, соответствующих высокому званию «народный (образцовый) самодеятельный коллектив», а также подтверждения присвоенных ранее званий.

В экспозиции будет представлено более 300 работ декоративно-прикладного и изобразительного искусства - это народные традиционные куклы, гобелены, керамика, вышивка, бисероплетение, флористика, коллекции одежды и многое другое.

При принятии решения о присвоении и подтверждении звания экспертной комиссией будет учитываться наличие новых постановок, произведений, их художественный уровень, стабильность творческой деятельности коллектива и активность участия в культурно-массовых мероприятиях базового учреждения культуры.

Выставка будет работать до 10 сентября 2017 года.



Для справки

«Народный (образцовый) самодеятельный коллектив» – это постоянно действующее добровольное объединение любителей и исполнителей самодеятельного художественного творчества, основанное на общности художественных интересов и совместной творческой деятельности участников, способствующее развитию дарований его участников, освоению, сохранению и приумножению культурных ценностей и традиций в свободное от основной работы и учёбы время.

В Мурманской области звание «народный (образцовый) самодеятельный коллектив» присваивается приказом Комитета по культуре и искусству Мурманской области на основании заключения областной экспертной комиссии творческим коллективам, постоянно действующим на менее 3 лет, достигшим высокого художественного уровня в своей творческой, исполнительской деятельности. Звание «народный самодеятельный коллектив» присваивается взрослым коллективам, «образцовый самодеятельный коллектив» - детским коллективам, возраст участников которых не превышает 16 лет.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области