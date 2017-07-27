В МГТУ завершился первый этап приемной кампании 2017 года

Средний конкурс по заявлениям на бюджетные места составил 3,6. По отдельным направлениям подготовки и специальностям конкурс по заявлениям превысил показатель 5 человек на место.

В 2017 году прием в МГТУ ведется на 82 образовательные программы высшего образования, из них – 40 образовательных программ бакалавриата, 11 программ специалитета и 31 программа магистратуры.

В 2017 году для МГТУ было установлено 539 бюджетных мест, из которых 336 мест морехозяйственного профиля и 203 инженерно-технического. Общее количество мест сопоставимо с установленным в рамках прошлой приемной кампании. Об этом рассказал ответственный секретарь приемной комиссии МГТУ Игорь Валерьевич Артеменко.

«Средний конкурс по заявлениям на бюджетные места составил 3,6 человека на место, – отметил Игорь Валерьевич. – По отдельным направлениям подготовки и специальностям конкурс по заявлениям превысил показатель 5 человек на место: Информационные системы и технологии, Информатика и вычислительная техника, Нефтегазовое дело, Электроэнергетика и электротехника, Теплоэнергетика и теплотехника, Радиоэлектронные системы и комплексы».

По словам ответственного секретаря приемной комиссии МГТУ, в Мурманской области наблюдается стабильно высокий интерес к морехозяйственному образованию.

«Так, на направления подготовки Судовождение, Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики, Эксплуатация судовых энергетических установок, Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования, Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры, Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения, Технология продукции и организация общественного питания, Технологические машины и оборудование, Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов и Биология конкурс по заявлениям составил более 2,5 человека на место», – сообщил Игорь Валерьевич.

Напомним, в соответствии с потребностями экономики региона в кадрах в 2017 году МГТУ проводит прием на новые образовательные программы бакалавриата: «Водные биоресурсы и аквакультура» (Водные биоресурсы и аквакультура в Арктическом регионе; Организация работы на предприятиях и в организациях рыбной отрасли) и «Инноватика».

Сегодня, 27 июля, на сайте университета опубликованы списки подавших документы на обучение. С этого же дня начинается зачисление поступающих на бюджетные места. Стоит отметить, что оно проводится в несколько этапов и включает обязательный элемент – подачу заявления о согласии на зачисление.

«Важно помнить, что, согласно правилам приема, абитуриент в заявлении о согласии на зачисление на программы бакалавриата и специалитета указывает только одно направление подготовки из трех возможных, ранее написанных в заявлении о приеме, – пояснил ответственный секретарь приемной комиссии МГТУ. – Заявление о согласии на зачисление поступающий может подать не более 2-х раз за приемную кампанию. Кроме того, зачислению не подлежат абитуриенты, не предоставившие согласие на зачисление вместе с оригиналом документа об образовании в установленные сроки».

Этап приоритетного зачисления:

28 июля завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих на места в пределах особой квоты и целевой квоты;

29 июля издается приказ о зачислении лиц, поступающих на места в пределах квот.

Первый этап зачисления:

1 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих на бюджетные места и желающих быть зачисленными на первом этапе зачисления;

3 августа издается приказ о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных мест.

Второй этап зачисления:

6 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих на оставшиеся бюджетные места до полного заполнения бюджетных мест;

8 августа издается приказ о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% бюджетных мест.

Подробно об особенностях процедуры зачисления можно узнать, пройдя по ссылке.

В помощь поступающим в МГТУ (для консультаций по вопросам подачи согласий на зачисление) в период с 27.07 по 06.08 будет работать горячая линия: (8125)40-33-33, 40-33-35, 40-35-67. Также волнующие вопросы можно задать в группе социальной сети "ВКОНТАКТЕ".

Более подробно с конкурсной ситуацией можно ознакомиться на сайте университета в разделе «Абитуриенту» / «Приемная кампания 2017». С целью более полного информирования поступающих информация на сайте обновляется ежедневно.

Внимание! 6 августа (воскресенье) приемная комиссия работает с 9:00 до 18:00.

Пресс-служба МГТУ