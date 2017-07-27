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27.07.2017 14:10

Сегодня в теризбиркоме приняли документы от 13-го кандидата в депутаты мурманского горсовета

Анастасия Ярославская.

Ирина Ускова - директор 5-й школы скрывать не стала - решение баллотироваться приняла еще в апреле, сразу, как только стали известны результаты праймериз. Тогда ее поддержало большинство мурманчан, пришедших на счетные участки - почти 57%. На выборах 10 сентября, успех планирует повторить. Сегодняшний день назвала для себя знаменательным.
Директор школы №5 г. Мурманска Ирина Ускова: "Я очень люблю Север, очень люблю Мурманск и безумно люблю мурманчан - особенно за эти 3 месяца - они мне показались совершенно - это такие выдержанные, нордического характера люди, которые о своей любви к Мурманску не всегда говорят, но они любят Мурманск и они хотят, чтоб он был краше. А я для таких людей хочу делать доброе дело. Я хочу вместе с ними украшать наш город и делать их жизнь лучше".
В теризбиркоме отмечают - качество подготовки документов у всех кандидатов - на уровне. И напоминают - у тех, кто хочет выдвинуть свою кандидатуру остается не так много времени. 31 июля ровно в 18:00 двери избирательной комиссии закроются.
Председатель Мурманской территориальной избирательной комиссии Нина Тихомирова: "На сегодняшний день по третьему округу - у нас 4 кандидата - там замещается один мандат, по 5 округу на сегодняшний день, с учетом нашего сегодняшнего кандидата - 9 кандидатов в депутаты, двоих мы уже зарегистрировали. Завтра будем принимать решение еще по 4 кандидатам, в принципе, тоже будем выходить на регистрацию, а так ждем дальше".
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