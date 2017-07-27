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27.07.2017 13:55

Строительство путепровода на участке трассы Кола-Мурмаши близится к завершению. Как долго еще водителям придется ездить в "объезд"?

Алексей Елкин.

Работа выполнена на 70%. На участке трассы Кола-Мурмаши продолжается строительство автодорожного путепровода тоннельного типа. Работы выполняются в рамках проекта развития Мурманского транспортного узла. Задача - проложить железную дорогу протяженностью 46 километров на западный берег незамерзающего Кольского залива. К нефтяным и угольным терминалам. Грузовые составы на этом участке будут следовать над автомобильной дорогой, которая уйдет в тоннель длиной более 113 метров. Сегодня водители пользуются "объездной", но уже в обозримой перспективе смогут "опробовать" обновленный участок. Объект такого типа и масштаба в Мурманской области возводится впервые.
Главный инженер филиала АО "Ямалтрансстрой" в г. Мурманске Мурад Магомедов: "Все работы на данном объекте. Как, в целом, на нашем проекте идут в строгом соответствии с календарным графиком производства работ. Планируем завершить работы по сооружению данного тоннеля к концу года. И переключить, естественно, движение автомобилей по тоннелю".
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