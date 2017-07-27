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27.07.2017 13:40

Поймать удачу за хвост. В Кандалакшском районе прошли пятые соревнования по ловле рыбы с лодок "Беломорская тресочка-2017"

Елена Сивонен.

"Беломорская тресочка-2017". Традиционные пятые соревнования по ловле рыбы с лодок на спиннинг прошли в устье реки Лувеньга Кандалакшского района. Чемпионат открытый. Поймать удачу за хвост приехали рыбаки со всех уголков Мурманской области, гости из Санкт-Петербурга и Москвы. Всего на звание лучших рыболовов претендовали 10 команд и 25 спортсменов, в том числе и представительницы прекрасного пола.
Участница соревнований "Беломорская тресочка 2017" Майя Кравченко: "Мне особенно нравится зимняя рыбалка, но я уже перешла на такую, на тресочку. В прошлом году с сыном второе место заняли, а так у нас "Рыбачка Соня" - в Умбе первое место заняли даже среди мужчин".
На лов организаторы отвели три часа. Зачетный вид рыбы, что уже понятно из названия, - треска. Причем, не меньше 23-х сантиметров длиной. Победителей определяли в командном зачете - золото взяла сборная "Любченко", а в индивидуальном первенстве всех обловил Виктор Абрамов.
Победитель соревнований "Беломорская тресочка 2017" Виктор Абрамов: "Вообще я раньше ловил здесь треску, где лучше она ловится, где лучший клёв, - я знал, такие места, вот, в этот раз мы туда и поехали, и нам повезло, мы поймали".
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