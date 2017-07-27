В Мурманске сотрудники ГИБДД выявляли любителей вставать на местах для инвалидов

Андрей Зайцев.

5 тысяч рублей штрафа или эвакуация транспортного средства за неправильную парковку. Сотрудники ГИБДД в областном центре выявляли любителей вставать на местах для инвалидов. Такие нарушения в Мурманске фиксируются ежедневно. Особенно на парковках у гипермаркетов. Все хотят поставить свою машину поближе ко входу, но для человека с ограниченными возможностями это - жизненно необходимо. И такие участки чётко обозначены дорожными знаками.

Заместитель командира взвода отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по г. Мурманску Владислав Чирков: "Необходима дорожная разметка, которая обозначает непосредственно место для парковки у дорожного знака. Если разметка не нанесена на проезжую часть, стоит один знак с табличкой, то водителю надо ориентироваться. Ширина парковочного места должна составлять 3,6 метра".

Есть в данной теме нюанс. В случае, когда на парковке нанесена разметка с соответствующим обозначением, но нет дорожного знака - парковаться могут все. В любом случае многое зависит от культуры водителя.

Блиц: "Я стараюсь никогда не вставать, ещё ни разу не вставала. - А если приехали, и нету места, а это свободно? - Я лучше подожду, когда освободится. - Смотрю, конечно, потому что не хочу штраф получить".