Встречи с людьми, личное знакомство с производством. В регионе продолжается рабочая поездка депутата Государственной Думы от Мурманской области Алексея Лященко

Андрей Зайцев.

В регионе продолжается рабочая поездка депутата Государственной Думы от Мурманской области Алексея Лященко. Очередные встречи состоялись в Апатитском и Кировском районах.

Первые знакомства и обсуждения на Объединённом Кировском руднике АО "Апатит". Центр управления производством - глаза и уши предприятия. Круглосуточный контроль за процессом.

Блиц: "Весь транспорт, который у нас находится ежесменно на линии, все неисправности, ведение его по технологической смене, это фиксирует у нас оператор пульта управления".

Все, кто находится под землёй, имеют при себе чип, который позволяет точно определить местонахождение каждого работника. Система Wi-Fi даёт возможность связаться в любой момент по противоударным, пыле и водонепроницаемым спецтелефонам.

Диспетчер Объединённого Кировского рудника Валерий Сорокалетов: "Мы звоним ему и спокойно можем узнать обстановку на горизонте. Выполнение плана, где какой участок работает. Отвозка руды. ВГ-9 250-го горизонта на 3,4 опрокид".

Спуск на горизонт 90. Современные технологии позволяют "Апатиту" в год добывать миллионы тонн руды. Под землёй трудятся 1,5 тысячи человек. 750 километров горных выработок.

Председатель профкома Объединённого Кировского рудника Евгений Рассказов: "Если взять геологическую разведку наших руд, мы находимся на отметке плюс 90 метров. Руды наши просматриваются на отметке минус 600 метров. То есть ещё здесь добывать и добывать".

Депутат Государственной Думы РФ Алексей Лященко: "На шахте я вообще в первый раз, сравнить мне тяжело. Но на производстве я был достаточно много, видел много различных производств, могу сказать, что здесь высочайшего уровня культура производства - это чувствуется во всём".

Горняки обозначили депутату свою самую острую проблему сегодняшнего дня - участились случаи перебоев с электроэнергией. В этом году их было 11. Что на таком огромном предприятии приводит не только к простоям, финансовым потерям, но и может создавать угрозу для жизни людей.

Заместитель генерального директора управляющей организации по АО "Апатит" Светлана Толстикова: "Он взял этот вопрос на контроль, потому что с ситуацией надо разбираться, понять причины, почему это происходит, и естественно, всё это исправить".

Своим мнением о том, что необходимо исправить в действующем законодательстве с депутатом поделился глава администрации города Апатиты Николай Бова.

Глава администрации г. Апатиты Николай Бова: "С моей точки зрения то, что следовало бы и обсуждать на Госдуме, и как-то совершенствовать, во-первых 131 закон. Там предела совершенству нет".

Такие региональные недели, по словам Алексея Лященко, - главное подспорье в работе депутата. Встречи с людьми, личное знакомство с производством позволяют порой по-другому взглянуть на проблему, понять её актуальность и найти решение.





