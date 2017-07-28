«Весенние хлопоты». Фильм-зарисовка 1966 года. Авторы: Р.Андреева, В.Музыков, В.Беляшова,В.Мельников

Весна идет - весне дорогу. Замечательная зарисовка о горожанах и городе 1966 года. Окунуться в то время, увидеть город тех лет. День становится длиннее и теплее, бегут ручьи. Девчонки играют в классики, мальчишки мечтают о космосе. К сожалению, не сохранилась звуковое оформление фильма. Звукорежиссер ГТРК «Мурман» Елена Молоткова, с большой любовью и уважением к создателям киноленты создала атмосферу времени, помогла нам проникнуться духом Мурманска шестидесятых, создала очень светлый образ тех лет.