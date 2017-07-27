Областной краеведческий музей приглашает на выставку «Памяти первого мэра города Мурманска О.П. Найденова»

28 июля в 17.00 в Мурманском областном краеведческом музее (пр. Ленина, 90) состоится открытие выставки «Памяти первого мэра города Мурманска О.П. Найденова».

Выставка посвящена 70-летию со дня рождения Олега Найденова – почётного гражданина Мурманска, главы администрации города с 1991 по 2003 год, первого избранного мэра Заполярной столицы, Заслуженного строителя Российской Федерации.

Олег Найденов родился в украинском городе Тернополь в семье военнослужащего, детские годы прошли на Дальнем Востоке. В 1966 году окончил Бережанский техникум механизации сельского хозяйства по специальности «Электрификация сельского хозяйства», получив квалификацию техника-электрика, и в 1988 году – Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта им. академика В.Н. Образцова по специальности «Экономика и организация строительства на железных дорогах».

В Заполярье Олег Петрович впервые приехал в 1969 году, восемнадцать лет он отдал работе на местных строительных предприятиях: заводе нерудных материалов управления «Главмурманскстрой», комбинате «Стройконструкция», в спецуправлении «Союзвзрывпром». В период с 1987 по 1991 год Олег Найденов был заместителем председателя, а затем председателем исполнительного комитета Первомайского районного Совета народных депутатов города Мурманска. 25 ноября 1991 года был назначен главой администрации города Мурманска, а спустя пять лет, в ноябре 1996 года, Олег Найденов стал первым в истории Мурманска всенародно избранным мэром.

Став руководителем города в весьма непростой период его истории, Олег Найденов приложил максимум усилий для всестороннего развития столицы Заполярья. В памяти мурманчан сохранились «санитарные пятницы» с постоянным контролем процесса благоустройства городских дорог и дворовых территорий, фасадов зданий. Большое внимание Олег Найденов уделял развитию жилищно-коммунального хозяйства, образования, здравоохранения, охране окружающей среды, укреплению внешнеполитических связей Мурманска, прежде всего, с городами-побратимами. Заметно преобразился Ленинский район города, где появилась зона отдыха, были построены храм «Спас-на-Водах», мемориальный комплекс «Морякам, погибшим в мирное время».

За неравнодушие к проблемам города, твердость в решениях и отзывчивость Олег Петрович оставил о себе самые теплые воспоминания у мурманчан.

На выставке будут представлены документы и предметы из личного архива семьи Найденовых, а также фотографии 1990-х годов, которые отражают не только политическую и общественную деятельность Олега Петровича, но и важные вехи истории Мурманска тех лет. Многие фотографии являются уникальными и будут демонстрироваться впервые.

Выставка продлится до 5 октября.

/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /