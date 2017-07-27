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27.07.2017 12:13

Минтранс планирует обязать водителей проходить квалификационный экзамен

Новшество коснется всех сотрудников, управляющих транспортом различных категорий — от таксистов до дальнобойщиков. Отказ от прохождения квалификационного экзамена может стать поводом для увольнения. Таким образом Минтранс планирует избавиться от непрофессионалов и снизить аварийность. Предполагается, что юрлица и индивидуальные предприниматели смогут допускать к управлению транспортными средствами только тех водителей, у которых есть свидетельство о квалификации, выданное центром оценки квалификации - ЦОКом. В соответствии с законопроектом допускать к экзаменам будут только водителей с российскими национальными правами, а также свидетельством о повышении квалификации либо документом, подтверждающим прохождение профобучения. Такой экзамен придется сдавать раз в пять лет.
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