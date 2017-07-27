Состоялось выездное совещание по развитию предпринимательства и инвестиционной деятельности в Териберке

Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области провело выездное совещание по развитию предпринимательства и интенсификации инвестиционной деятельности.

На встрече присутствовали представители гостиничного бизнеса, судовладельцы, инвесторы и представители администрации Кольского района. Участники заседания обсудили темы, связанные с развитием бизнеса: необходимость современных причалов, земельные вопросы, планируемую обязательную классификацию средств размещения и результаты III Арктического фестиваля «Териберка. Новая жизнь».

Также в ходе поездки министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Ольга Кузнецова посетила сельский дом культуры и объекты, построенные в ходе проведения фестиваля.



/ Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области /













