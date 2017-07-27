В городе Апатиты перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в совершении преступления против здоровья населения и общественной нравственности

Следственным отделом по городу Апатиты следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего жителя города Апатиты Мурманской области. Он обвиняется в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере).

В ходе следствия установлено, что 13 июня 2017 года обвиняемый для личного потребления приобрел в городе Апатиты вещество массой 0,962 грамма, содержащее наркотическое средство метамфетамин (первитин). В результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных преступная деятельность злоумышленника была пресечена сотрудниками МО МВД России «Апатитский», задержавших его и изъявших наркотическое средство.

Следствием собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Максимальное наказание за совершение указанного преступления предусмотрено до 3-х лет лишения свободы.

СУ СК РФ по Мурманской области