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27.07.2017 12:10

В городе Апатиты перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в совершении преступления против здоровья населения и общественной нравственности

Следственным отделом по городу Апатиты следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего жителя города Апатиты Мурманской области. Он обвиняется в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере). 

В ходе следствия установлено, что 13 июня 2017 года обвиняемый для личного потребления приобрел в городе Апатиты вещество массой 0,962 грамма, содержащее наркотическое средство метамфетамин (первитин). В  результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных преступная деятельность злоумышленника была пресечена сотрудниками МО МВД России «Апатитский», задержавших его и изъявших наркотическое средство.
Следствием собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Максимальное наказание за совершение указанного преступления предусмотрено до 3-х лет лишения свободы.

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