Сотрудники ГИБДД Мурманской области, во время масштабного рейда, напомнили северянам о соблюдении Правил дорожного движения

В областном центре Заполярья продолжается работа по контролю и пресечению административных правонарушений, связанных с перевозкой пассажиров, управлением транспортных средств с тонированными стеклами, нарушением правил перевозки детей, непредставлением преимущества в движении пешеходам, в том числе и несовершеннолетним, а также нарушений ПДД со стороны пешеходов.

Проверки транспортных средств проходили в трех округах Мурманска. Участие в проведении рейда приняли не только инспекторы ДПС, но и сотрудники областного Управления ГИБДД. Всего в течение мероприятия было выявлено 32 нарушения ПДД, в том числе непропуск пешехода, отсутствие страхового полиса и различный рисунок протектора шин на одной оси. Были составлены 2 административных протокола на юридические лица, которые выпустили на линию общественного транспорта неисправные транспортные средства. Водитель одного из проверяемых в ходе рейда автомобилей был доставлен в суд за повторное неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

Участие в работе инспекторов дорожной полиции принял врио заместителя начальника областного управления ГИБДД Александр Каневский. Он вышел на линию вместе со своими подчиненными, осматривал транспортные средства и проводил профилактические беседы с участниками дорожного движения.

Стоит отметить, что подобные рейды проводятся и будут проводиться на постоянной основе на всей территории Заполярья.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации УГИБДД УМВД России по Мурманской области)