Фильм «Мурманск» 1977г. Авторы: О.Вязовский, Б.Романов, В.Музыков, В.Качук, С.Заглядимов, В.Тимофеев

О Мурманске создано множество фильмов, каждый заслуживает внимания. Но этот рассказ о городе и мурманчанах – особый. Одна из лучших работ, режиссера-мастера Олега Ивановича Вязовского. Порт и его многоголосье, приход с промысла и долгожданная встреча в порту, полуденное солнце, Праздник Севера, снег в июле и долгая полярная ночь. Город - герой, труженик, порт, форпост России в Арктике, столица Кольского Заполярья. У фильма свой, особый почерк. Масштабные съемки и крупные планы, звуковая партитура и очень простой, понятный текст за кадром-писателя Бориса Романова, мастера-слова.