"Ловушку" для доверчивых жильцов устранили эксперты Мурманского УФАС России

Алексей Елкин.

В мае тревожный сигнал в антимонопольный орган поступил от мурманчанки, обнаружившей в почтовом ящике квитанцию-уведомление со штрих-кодом, о том, что ее дом попал в "районную программу" по замене окон. Выяснилось, что объявление, оформленное как официальный документ, распространил предприниматель для продвижения собственных услуг. Листовки выпустил самостоятельно - тиражом 150 тысяч экземпляров. Разослал с помощью рекламного агентства, выбрав дома, где много окон без стеклопакетов. Псевдо-уведомлением, фактически, вводил мурманчан в заблуждение.

Пресс-секретарь Мурманского УФАС России Ольга Хабарова: "Он самолично создавал данный текст рекламного уведомления. И данное уведомление является некорректным в том, что оно выполнено, как официальное. Т. е. на нем написаны ключевые слова. Такие, как - "планово" и "уведомление. И, оно выполнено со штрих-кодированием".

Для региона это будет первый "такой" случай наказания за недостоверную рекламу мурманского бизнесмена. Впрочем, жалобы северян на подобные уведомления прежде в антимонопольный орган уже поступали, когда лукавить попытались - петрозаводский и архангельский предприниматели.

Главный специалист-эксперт отдела рекламы Мурманского УФАС России Светлана Мороз: "В настоящее время возбуждено административное дело в отношении индивидуального предпринимателя. Ему грозит штраф - от 4-х до 20 тысяч рублей".