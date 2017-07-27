Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
27.07.2017 11:40

В моногородах Мурманской области должны быть созданы рабочие места, не связанные с основным профилем градообразующих предприятий

Светлана Деменева.

Этот вопрос стал главным на заседании рабочей группы по модернизации таких муниципальных образований. Ситуация складывается по-разному. Универсальных рецептов быть не может. Создавать альтернативные градообразующие предприятия - нет возможности и смысла. Необходимо искать пути создания сопутствующих производств, условий для развития другой сферы. Вроде проекта в Ковдоре.
Министр экономического развития Мурманской области Елена Тихонова: "О строительстве там 2 линий перерабатывающих фабрик по вермикулиту и флогопиту. Это, конечно, не те объемы, которые "Ковдорслюдой" ранее осуществлялись, но вместе с тем - это создание порядка 200 рабочих мест в муниципалитете".
Так же на рабочей группе обсудили комплексную программу благоустройства муниципалитетов. Это целый ряд мероприятий, направленных на создание благоприятной городской среды, комфортных условий для жителей региона. Сюда входят: ремонт дорог, приведение в порядок основных улиц и общественных мест отдыха. Отдельным вопросом обсудили реализацию инвестиционных проектов на территории опережающего развития "Кировск".
Глава администрации муниципального образования г. Кировск с подведомственной территорией Сергей Свинин: "У нас 2 направления работы - это туристический кластер и горно-сервисный кластер, химическое производство. Понятно, что 2 пути развития - это туризм и соответственно, наличие - учитывая в городе компаний "Апатит", "ФосАгро". Это компании, которые занимаются горно-сервисным производством. Большая готовность именно у этого блока".
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.91
Евро = 69.68
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.