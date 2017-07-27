В моногородах Мурманской области должны быть созданы рабочие места, не связанные с основным профилем градообразующих предприятий

Светлана Деменева.

Этот вопрос стал главным на заседании рабочей группы по модернизации таких муниципальных образований. Ситуация складывается по-разному. Универсальных рецептов быть не может. Создавать альтернативные градообразующие предприятия - нет возможности и смысла. Необходимо искать пути создания сопутствующих производств, условий для развития другой сферы. Вроде проекта в Ковдоре.

Министр экономического развития Мурманской области Елена Тихонова: "О строительстве там 2 линий перерабатывающих фабрик по вермикулиту и флогопиту. Это, конечно, не те объемы, которые "Ковдорслюдой" ранее осуществлялись, но вместе с тем - это создание порядка 200 рабочих мест в муниципалитете".

Так же на рабочей группе обсудили комплексную программу благоустройства муниципалитетов. Это целый ряд мероприятий, направленных на создание благоприятной городской среды, комфортных условий для жителей региона. Сюда входят: ремонт дорог, приведение в порядок основных улиц и общественных мест отдыха. Отдельным вопросом обсудили реализацию инвестиционных проектов на территории опережающего развития "Кировск".

Глава администрации муниципального образования г. Кировск с подведомственной территорией Сергей Свинин: "У нас 2 направления работы - это туристический кластер и горно-сервисный кластер, химическое производство. Понятно, что 2 пути развития - это туризм и соответственно, наличие - учитывая в городе компаний "Апатит", "ФосАгро". Это компании, которые занимаются горно-сервисным производством. Большая готовность именно у этого блока".