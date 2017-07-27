В Москве состоится XX юбилейная международная конференция «Автошкола-2017»

Со 2 по 4 октября 2017 года в г. Москве Межрегиональная ассоциация автошкол при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства транспорта Российской Федерации, Министерства обороны Российской Федерации, Министерства здравоохранения Российской Федерации, МЧС России, ГУОБДД МВД России, при участии Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей транспортных средств, российских и международных общественных объединений проводит XX Юбилейную международную конференцию «Автошкола-2017».

Тема Конференции: «Повышение профессионализма водителей в целях снижения аварийности на дорогах – одна из приоритетных национальных задач».

Для участия в Конференции приглашены представители Государственной Думы и Совета Федерации, члены Государственной комиссии по безопасности дорожного движения, специалисты Минобрнауки России, Минтранса России, Минздрава России, Минобороны России, Минтруда России, МЧС России, Генпрокуратуры РФ, ГУОБДД МВД России, Рособрнадзора, ФАС России, представители крупнейших общественных объединений в сфере подготовки водителей, научных организаций, средств массовой информации, международных организаций по безопасности дорожного движения, руководители и педагогические работники организаций, осуществляющих образовательную деятельность в сфере подготовки водителей автомототранспортных средств.

На Конференции будут рассмотрены следующие вопросы:

· Мероприятия по повышению качества подготовки водителей транспортных средств различных категорий и совершенствование профессиональной подготовки и переподготовки водителей, осуществляющих коммерческую деятельность по перевозке пассажиров и грузов.

· Государственная регламентация профессионального обучения водителей и их допуска к управлению транспортными средствами.

· Лицензирование автошкол: изменение лицензионных требований.

· Государственный контроль и надзор за деятельностью автошкол: как повысить его эффективность.

· Административный регламент МВД по приему экзаменов на право управления транспортными средствами: обсуждение вносимых поправок.

· Реализация приказов МВД России по взаимодействию с автошколами: проблемы и пути решения.

· Повышение требований к водителям, осуществляющим коммерческие перевозки пассажиров и грузов.

· Введение в действие профессионального стандарта «Мастер производственного обучения вождению транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий».

· Реализация адаптированных образовательных программ для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.

· Проект программ профессионального обучения водителей транспортных средств, оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов.

· Международный опыт подготовки и тестирования водителей.

· Механизмы пресечения недобросовестной конкуренции, недобросовестной рекламы и демпинга цен.

· Социальное партнерство автошкол с государством.

В процессе работы Конференции состоятся:

· Открытое заседание Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей транспортных средств, пленарное заседание, круглые столы,

· VII выставка-смотр «Передовые автошколы России»,

· Выставка новинок учебных пособий для оснащения учебного процесса «Инновационные технологии подготовки водителей».

Материалы Конференции будут опубликованы в Вестнике автошкол «Автопросвещение».

Срок подачи заявок и оплаты участия в Конференции - не позднее 25 сентября 2017 года.

Подробная информация об условиях участия в Конференции размещена на сайте mash.ru или мааш.рф. Связаться с Оргкомитетом Конференции можно по телефонам: (499) 159-76-79, 159-75-45, (925) 518-12-25.

Министерство образования и науки Мурманской области