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27.07.2017 10:35

Аттестаты, дипломы, справки. Прокуратура Терского района выявила сайты, на которых опубликована информация, запрещенная к распространению на территории Российской Федерации

Прокуратурой Терского района в порядке надзора осуществлен мониторинг ресурсов сети «Интернет», доступных для доступа с поднадзорной территории муниципального образования п.г.т. Умба Терского района Мурманской области, в ходе которой выявлено 3 сайта, на которых опубликована информация, запрещенная к распространению на территории Российской Федерации.

Данные сайты предоставляют возможность покупки на заказ аттестатов, дипломов, справок и иных документов. На сайтах указывается, что документы изготавливаются с учетом действующих стандартов, установленных Министерством образования РФ, в процессе работы используются подлинные бланки, оснащенные всеми уровнями защиты. Также, на сайтах размещены форма заказа любого диплома, информация о ценах документов, сведения о контактных данных представителях компаний, предоставляющих данные услуги.
В связи с выявленными нарушениями прокурором района 17.07.2017 направлено в суд 3 заявления с требованиями признать информацию о продаже дипломов об образовании, распространяемую посредством сети «Интернет», запрещенной к распространению в Российской Федерации.

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