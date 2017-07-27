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27.07.2017 10:55

"Быть зелёным нелегко!" Юные северяне приняли участие в познавательно-игровом мероприятии

Елена Ястребова.

Вчера в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоялось познавательно-игровое мероприятие "Быть зелёным нелегко!" мальчишки и девчонки познакомились с удивительным миром амфибий. Узнали о повадках и среде обитания лягушек-квакушек. И какие виды амфибий занесены в Красную книгу. Многие группы земноводных находятся на грани вымирания. И это повод лишний раз задуматься, что исчезновение отдельных видов может привести к глобальным экологическим проблемам, угрожая стабильности всей экосистемы нашей планеты.
В завершении ребята приняли участие в викторине. Самых активных участников наградили призами и памятными подарками.

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