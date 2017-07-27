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27.07.2017 10:30

Кольская АЭС: состоялась противоаварийная тренировка

25 июля в ходе плановой противоаварийной тренировки на Кольской атомной станции отрабатывались действия персонала при условной нештатной ситуации на АЭС, с участием группы ОПАС (оказания помощи атомным станциям в чрезвычайных ситуациях) и центров технической поддержки.
Согласно сценарию учений, из-за условного землетрясения силой более 5 баллов на Кольской АЭС (условно) были отключены от энергосистемы и остановлены все 4 энергоблока, на одном из которых возникла аварийная ситуация. Все события моделировались на полномасштабном тренажере.
Тренировка продолжалась в течение трех часов. В режиме реального времени оперативный персонал станции отрабатывал действия по ликвидации гипотетической нештатной ситуации. Передвижные дизельгенераторы и насосные установки вовремя обеспечили (условно) подачу электроэнергии на собственные нужды и подачу воды в парогенератор для обеспечения отвода избыточного тепла.
Комиссия по чрезвычайным ситуациям АЭС во время тренировки работала под руководством директора Кольской АЭС Василия Омельчука.
- Считаю, что тренировка прошла хорошо. Мы проверили свою готовность к оперативным действиям в чрезвычайных обстоятельствах, выполнили задачу за гораздо меньшее время, чем нормативное. Это значит, что выполнив задачу, мы обеспечили безопасность станции и персонала. Кроме того, была проверена система оповещения и передачи оперативной информации, - сказал Василий Омельчук.
В учениях дистанционно (по видеоконференцсвязи) принимали участие эксперты группы ОПАС, представители Центров технической поддержки (НФ АТЦ СПб, ОКБ «Гидропресс», НИЦ «Курчатовский институт», «Атомэнергоремонт», ВНИПИЭТ, ВНИИАЭС, ИБРАЭ РАН, НПО «Тайфун», ФМБЦ и др.), а также Ситуационно-кризисного центра «Росатома» и ИАЦ Ростехнадзора.
Кольская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена в 200 км к югу от г. Мурманска на берегу озера Имандра. Вырабатывает около 60% электроэнергии Мурманской области. В эксплуатации находятся 4 энергоблока с реактором типа ВВЭР, мощностью 440 МВт каждый. Кольская АЭС является поставщиком электроэнергии для Мурманской области и Карелии.
Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.
Управление информации и общественных связей Кольской АЭС
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