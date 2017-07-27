Доверяй, но проверяй. Бдительная северянка не поверила телефонным мошенникам

Елена Ястребова.



Осторожно: телефонные мошенники. В современном мире стать жертвой обмана может любой человек — даже самый осторожный. И это несмотря на постоянные предупреждения населения через СМИ о способах мошенничества. В основном, самые уязвимые в этом плане — пенсионеры. Но, как оказалось, далеко не все пожилые люди верят в небылицы аферистов. Так, в отдел полиции обратилась местная жительница Мончегорска. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный и сообщил - ее сын совершил страшное ДТП. И чтобы избежать уголовной ответственности, нужно перевести около 100 тысяч рублей. Пенсионерка, зная о подобных способах обмана, прекратила с мошенником всякое общение и сообщила о подозрительном звонке в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.