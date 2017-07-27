Красивые фотографии и незабываемые впечатления. Горнолыжный комплекс "Большой Вудъявр" впервые предлагает подняться летом в кабинке на вершины Хибин

Иван Солодов.

Горнолыжный комплекс Кировска впервые предлагает подъем на Хибины летом - в кабинке. Работает канатная дорога. Каждые выходные и праздничные дни, вне зависимости от погоды. Единственное, что может помешать - это очень сильный ветер и грозовая обстановка. Летний горный туризм для Мурманской области ноу-хау. Сотрудники комплекса на вершинах Хибин обещают отличный вид с панорамой Кировска, красивые фотографии и незабываемые впечатления.

Директор горнолыжного комплекса "Большой Вудъявр" Александр Лапп: "У нас большая просьба - всех, кто поднимается, устраивает пикники на вершине горы Айкуайвенчорр, убирать и вывозить за собой мусор. Ну или в крайнем случае, хотя бы принести мусор на верхнюю станцию канатной дороги, мы вывезем его за вас".





