Возведение часовни Николая Чудотворца в Колвице выходит на финишную прямую

Елена Сивонен.

Стройка - народная. Рабочие не профессионалы - волонтёры. Чаще - местные жители. И все по зову сердца. Сбор - ежедневно - в полдень. Каждый со своим инструментом. Объект уже заводят под крышу, устанавливают маковку - купол. Чин освящения - в сентябре - в дни 73-й годовщины завершения боев на Кандалакшском направлении. Часовня самого почитаемого святого Русского Севера, покровителя поморов венчает масштабный проект - "Память Колвицы". Рядом камень-обелиск, мемориальные плиты. На них имена 50 колвичан, которых забрала Великая Отечественная война.