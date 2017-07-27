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27.07.2017 09:20

Возведение часовни Николая Чудотворца в Колвице выходит на финишную прямую

Елена Сивонен.

Стройка - народная. Рабочие не профессионалы - волонтёры. Чаще - местные жители. И все по зову сердца. Сбор - ежедневно - в полдень. Каждый со своим инструментом. Объект уже заводят под крышу, устанавливают маковку - купол. Чин освящения - в сентябре - в дни 73-й годовщины завершения боев на Кандалакшском направлении. Часовня самого почитаемого святого Русского Севера, покровителя поморов венчает масштабный проект - "Память Колвицы". Рядом камень-обелиск, мемориальные плиты. На них имена 50 колвичан, которых забрала Великая Отечественная война.
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