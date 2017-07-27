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27.07.2017 09:12

Беспроигрышная лотерея. Приз — бутылка горячительного. Сотрудники полиции в Печенгском районе проводят проверку по факту незаконной продажи алкоголя в ночное время

Артем Дашевский.

Сотрудники полиции в Печенгском районе проводят проверку по факту незаконной продажи алкоголя в ночное время. В Заполярном предприимчивые владельцы торговых точек спиртное разыгрывают. Жаждущий выпить клиент, покупает лотерейный билет, а в качестве приза получает бутылку горячительного. Не чистые на руку бизнесмены идут на самые разные ухищрения ради прибыли. Напомним, в Мурманской областной Думе уже обсуждали инициативу по возвращению к федеральным нормам. Предложение - продавать спиртное с 8 утра до 23 часов.
Начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области Марина Шихова: "Информация о продаже лотерейных билетов, в качестве выигрыша, за которые является бутылка водки, была размещена в ряде федеральных и региональных СМИ 23 и 24 июля. Сегодня руководством УМВД России по Печенгскому району назначена проверка по данному факту, в ходе которой будут установлены все обстоятельства".
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