Ветеринары отправили на исследования в столичный институт ихтиологии несколько экземпляров больной семги

Светлана Деменева.

В Москве должны еще раз подтвердить диагноз болезни, которая третий год убивает лосось в реках Кола и Тулома. Рыбоучетные заграждения в Магнетитах сотрудники ветслужбы проверяют 6 раз в неделю. Здоровая сёмга уходит дальше, больную - снимают. Ночью у ветеринаров была особая миссия - рыбу отбирали на пробы в институт. Прямиком с речки отвезли в аэропорт. Звучит как каламбур, но больная семга должна быть "свежей", чтобы сразу взяли пробы.

Начальник отдела физиологии болезни рыб Мурманской областной станции по борьбе с болезнями животных Наталья Калинина: "Мы выводы делать никакие не спешим. Где же она заражается и кто виноват, и что делать - извечные вопросы. Пока они стоят и пока мы не можем на них ответить".





