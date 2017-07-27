В Мурманске обсудили, как создать рабочие места в моногородах Заполярья, не связанные с основным профилем градообразующих предприятий

Светлана Деменева.

В моногородах Мурманской области надо создавать рабочие места, не связанные с основным профилем градообразующих предприятий. Этот вопрос стал главным на заседании рабочей группы по модернизации таких муниципальных образований. Ситуация везде разная. Универсальных рецептов быть не может. Запускать альтернативные градообразующие предприятия тоже нет возможности и смысла. Нужно искать иные пути создания сопутствующих производств, условий для развития другой сферы. Проекты-примеры уже есть в Ковдоре.

Министр экономического развития Мурманской области Елена Тихонова: "О строительстве там 2 линий перерабатывающих фабрик по вермикулиту и флогопиту. Это, конечно, не те объемы, которые Ковдорслюдой ранее осуществлялись, но вместе с тем - это создание порядка 200 рабочих мест в муниципалитете".