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27.07.2017 08:45

В устье реки Лувеньга прошли традиционные соревнования по ловле рыбы с лодок на спиннинг "Беломорская тресочка-2017"

Елена Сивонен.

"Беломорская тресочка-2017". Традиционные соревнования по ловле рыбы с лодок на спиннинг прошли в устье реки Лувеньга. Чемпионат открытый. Поймать удачу за хвост приехали рыбаки со всех уголков Мурманской области, гости из Санкт-Петербурга и Москвы. Всего на звание лучших рыболовов претендовали 25 спортсменов, 10 команд. На лов организаторы отвели три часа. Зачетный вид рыбы, что уже понятно из названия - треска. Причем, не меньше 23 сантиметров. Победителей определяли в командном зачете - "золото" взяла сборная "Любченко", в индивидуальном первенстве всех обловил Виктор Абрамов.
Победитель соревнований "Беломорская тресочка 2017" Виктор Абрамов: "Вообще, я раньше ловил здесь треску - где лучше она ловится, где лучший клёв, я знал такие места, в этот раз мы туда и поехали, и нам повезло, мы поймали".
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