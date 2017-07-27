Рейд по парковкам провели сотрудники ГИБДД в областном центре

Андрей Зайцев.

Выявляли нарушителей закона. Тех, кто оставляет свои автомобили на местах для людей с ограниченными возможностями здоровья, не обращая внимания на дорожные знаки. Преступающих закон мы и сами видим ежедневно. Особенно - у гипермаркетов. Все хотят припарковать машину поближе ко входу, но для человека с особыми физическими потребностями это куда более необходимо. Фиксируют нарушения и инспекторы. Выписывают штрафы - 5 тысяч рублей.

Заместитель командира взвода отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по г. Мурманску Владислав Чирков: "Необходима дорожная разметка, которая обозначает непосредственно место для парковки у дорожного знака. Если разметка не нанесена на проезжую часть, стоит один знак с табличкой, то водителю надо ориентироваться. Ширина парковочного места должна составлять 3,6 метра".







