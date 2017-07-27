В регионе продолжается рабочая поездка депутата Государственной Думы от Мурманской области Алексея Лященко

Андрей Зайцев.

Рабочая поездка депутата Госдумы от Мурманской области Алексея Лященко - в Кировский и Апатитский районы. Производственные проблемы обсудили на объединённом кировском руднике АО "Апатит". Горняки обозначили главную для них тему - всё больше случаев отключения электроэнергии. В этом году их было уже 11. Что на таком огромном предприятии приводит не только к простоям и финансовым потерям, но и может создать угрозу для жизни людей. Свое мнение о том, какие коррективы нужно внести в действующее законодательство, депутату представил глава администрации Апатитов Николай Бова.

Глава администрации г. Апатиты Николай Бова: "С моей точки зрения то, что следовало бы и обсуждать на Госдуме, и как-то совершенствовать - во-первых, 131 закон. Там предела совершенству нет".







