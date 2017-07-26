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26.07.2017 18:55

Спасательная операция завершена. В порт Мурманск отбуксирован траулер "Себекс" с командой на борту

Алексей Елкин.

Сегодня ночью экипаж буксира "Мурманрыба" Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ успешно завершил спасательную операцию. В порт Мурманск доставлен траулер "Себекс" с командой из 8 человек. Никто не пострадал. В центральной части Баренцева моря на рыболовецком судне вышел из строя главный двигатель. Сейнер нуждался в буксировке в порт. В Кольском заливе в районе Мишуково неисправный траулер с экипажем на борту принял буксир "Безотказный" и поставил к причальной стенке рыбного порта.
Старший механик - сменный помощник капитана буксира "Безотказный" рыбного порта Александр Бардовский: "Очень частая проблема. Особенно в последнее время. Только на моей совести с начала года это 4 или 5 рыбак. Мурманские спасатели уже знают эту беду. Постоянно дежурят на промысле. И в случае проблемы очень быстро оказываются в нужном месте. Можно сказать, спасают рыбаков".
В октябре прошлого года траулер "Себекс" уже "выручали" спасатели, когда в Баренцевом море его вынесло на камни недалеко от Териберки и в машинное отделение начала поступать вода. Тогда на помощь прибыл буксир "Атрия". Только в этом году проведено более десятка операций по буксировке в порт судов с серьезными поломками.
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