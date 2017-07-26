Студенты знакомятся с реальным производством. В заполярной столице стартовал новый региональный проект "Профориентация 2025"

Елена Белкина.

"Большой день с предприятием". Сегодня со знакомства заполярных студентов с Мурманским морским торговым портом стартовал новый региональный проект "Единой России" "Профориентация 2025".

Старейшее предприятие, с которого начиналась история Мурманска и области, для старта проекта "Профориентация 2025", было выбрано неслучайно. Морской торговый порт - крупнейшая стивидорная компания Арктического бассейна, отправная точка Северного морского пути, отличная площадка для социального развития и профессионального роста молодых специалистов.

Генеральный директор ПАО "Мурманский морской торговый порт" Александр Масько: "Для нас важно иметь полноценный кадровый резерв для нашего предприятия, не привозить с других регионов, а пользоваться теми кадрами, которые воспитываются здесь, которые живут здесь, которые менталитетом Мурманской области, Кольского Заполярья пронизаны".

"Большой день с предприятием", а именно так называется одно из направлений проекта, был организован для студентов Мурманского арктического университета и индустриального колледжа. Для большинства - это первое знакомство вживую с крупнейшим незамерзающим портом.

Студент филиала МАГУ в г. Апатиты, участник партийного проекта " Профориентация 2025" Глеб Щеглов: "Как для будущего специалиста, это очень важный проект. Он может дать мне толчок для дальнейшего развития и работы здесь".

Развитие - ключевое слово. Арктический вектор сегодня главный для области и есть острая необходимость в молодых квалифицированных специалистах. Подготовка таких кадров - общая задача.

Заместитель губернатора Мурманской области Анатолий Векшин: "Проекты подобного рода, направленные на профессиональную ориентацию, всегда будут поддержаны правительством нашего региона".

Депутат Государственной Думы РФ, координатор регионального проекта партии "Единая Россия" "Профориентация" в Мурманской области Алексей Лященко: "Смысл и назначение проекта, который мы сегодня начали - не противоречие, не подмена других проектов, а скорее их координация. Помочь найти общий язык как работодателю, предприятиям, которые присутствуют в нашем регионе, так и молодым людям".

Руководство к действию - соглашение о сотрудничестве между "единороссами" и НКО "Самоопределение. Личность. Перспектива".

Председатель Мурманской областной Думы, секретарь Мурманского регионального отделения партии "Единая Россия" Сергей Дубовой: "Мы говорим, что наша область должна стать кольской опорной зоной в развитии Артики. Мы хотим, чтобы все наши молодые кадры оставались здесь, работали на наших предприятиях, учреждениях, с тем, чтобы Мурманская область в дальнейшем развивалась".

Тесты, тренинги,экскурсии, деловые игры. "Большой день с предприятием" для всех участников этого проекта лишь первый шаг в будущее. Главное и дальше шагать в ногу со временем и с друг другом.









