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26.07.2017 18:40

Гидрографический катер Северного флота назван в честь капитана Николая Тимошенко

Алексей Котович.

"Николай Тимошенко" - так отныне будет называться большой гидрографический катер Северного флота. Судно предназначено для комплексных гидрографических работ в прибрежных районах морей, а также для обслуживания средств навигационного оборудования на закрытых акваториях. Катер оборудован современным многолучевым эхолотом, позволяющим выполнять съемку рельефа дна, а также гидролокатором для обследования подводных объектов. В состав флота вошло в марте 2013, неоднократно принимало участие в научных исследованиях в Баренцевом море. Присвоение катеру имени Николая Тимошенко на Северном флоте считают символичным. Капитан 1 ранга Тимошенко, начиная с пятидесятых годов прошлого столетия, внес значительный клад в развитие полярной гидрографии.
Начальник гидрографической службы Северного флота, капитан 1 ранга Игорь Наумов: "Это первый катер, на котором существуют практически все прогрессивные технические средства, которые позволяют осваивать Мировой океан, толщу воды со всеми видами исследований. Данный катер являет собой начало новой эпохи в гидрографических наблюдениях прибрежной зоны".
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