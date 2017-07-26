"Ловушка" для доверчивых жильцов. Деятельность предпринимателя в Мурманске проверяет антимонопольная служба

Алексей Елкин.

"Ловушку" для доверчивых жильцов устранили эксперты мурманского УФАС России. В мае тревожный сигнал в антимонопольный орган поступил от мурманчанки, обнаружившей в почтовом ящике квитанцию-уведомление со штрих-кодом о том, что ее дом попал в районную программу по замене окон. Выяснилось, что объявление, оформленное как официальный документ, распространил предприниматель для продвижения собственных услуг. Листовки выпустил самостоятельно - тиражом 150 тысяч экземпляров. Разослал с помощью рекламного агентства, выбрав дома, где много окон без стеклопакетов. Псевдоуведомлением фактически вводил мурманчан в заблуждение.

Пресс-секретарь Мурманского УФАС России Ольга Хабарова: "На нем написаны ключевые слова. Такие как "планово" и "уведомление". И оно выполнено со штрих-кодированием".

Главный специалист-эксперт отдела рекламы Мурманского УФАС России Светлана Мороз: "В настоящее время возбуждено административное дело в отношении индивидуального предпринимателя. Ему грозит штраф от 4 до 20 тысяч рублей".

Для региона это будет первый случай наказания за недостоверную рекламу мурманского бизнесмена. Впрочем, жалобы северян на подобные уведомления прежде в антимонопольный орган уже поступали, когда лукавить попытались петрозаводский и архангельский предприниматели.





