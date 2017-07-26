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26.07.2017 18:15

Рыболовный ажиотаж в Колвице. На реке - аншлаг. На нерест пошла горбуша

Елена Сивонен.

В Колвице - рыболовный ажиотаж. На нерест в реку буквально косяками пошла горбуша. А вслед за красной рыбой и охотники до нее, с удочками наперевес, заполонили побережье. Оно и понятно. Ход горбуши всего лишь месяц. Надо успеть наловить вдоволь.
На Колвице который день - рыболовный аншлаг. В реку идет горбуша. До горизонта, сколько видно глазу, сотни удочек. Столько же - охотников до красной рыбы. На "клёвое" место едут со всей области. Алексей Плетнёв - полярнозоринец, второй день на водоёме. Немного лукавит, но это чтобы не спугнуть удачу, главное - не добыча, а удовольствие от ловли.
Рыбак (г. Полярные Зори) Алексей Плетнёв: "Отдохнуть, для души, только и всего. - А уже поймали? - Нет, только подошел, вчера поймали".
Игорь Шапиевич Шапиев: "Здесь много ястребов живет на этой сопке".
Рыба любит тишину. Игорь Шапиевич, ловец со стажем, семь лет как колвичанин, за горбушей ходит после спада всеобщего ажиотажа. Тогда и запасает семью на зиму. А пока держит западный курс. Колвицкая губа. Километр-полтора от берега. Здесь треска.
Игорь Шапиевич Шапиев: "В магазине такую рыбку не купишь, в Баренцевом море она более крупная, чем здесь, но здесь слаще".
Рыбалка без прикрас и премудростей. Наживка самая обыкновенная. Как правило, час-другой, и обед уже в ведре. Но сегодня солнечно, не рыбная погода, с уловом туго. Первая тресочка - по меркам рыбака - совсем мелочь. А вот вторую, шутит, и хозяйке принести не стыдно.
Наталья Александровна Прохорова: "Самое вкусное для меня - это голова".
Никаких изысков - соль, мука и на сковородку. Но аромат моментально обволакивает весь дом. Рыба свежая - не в сравнение с покупной. Рекорд последних дней по треске - 4 килограмма. По горбуше еще не ставят. Ход красной рыбы в разгаре.
Блиц: "Рыбалка отличная, все довольны, все ловят".
Эта рыбалка может кормить весь год. Если не упустить шанс, то есть время. Горбуша идет месяц.
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