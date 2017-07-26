Сработали идеально. На Семеновском озере в Мурманске ликвидировали боеприпас времен Великой Отечественной войны

Анастасия Ярославская.

Сегодня в Ленинском округе Мурманска - массовая эвакуация жителей, какой до сих пор ни разу не проводили. Оповещение прошло заранее - на 12 часов был назначен взрыв найденной в Семеновском озере бомбы. Задержались на пять минут, в остальном - все по плану. То, как сработали саперы, уже назвали работой идеальной.

В такие дни, как сегодня, на Семеновском озере яблоку негде упасть. В Мурманск ненадолго вернулось лето, но на берегу из отдыхающих ни души. На дне водоема, аккурат там, где обычно проходят Крещенские купания, лежит авиабомба. Работают водолазы.

Совсем недавно здесь неподалеку прорвало водовод - специалисты предполагают, что именно это спровоцировало движение грунтов, а так, кто знает - сколько бы еще лежала на дне бомба. Она совсем недалеко, спасатели создают пояс безопасности, чтобы минимизировать разлет осколков.

Тонны песка, триста мешков, военные аккуратно передают из рук в руки, выстроившись в цепочку. Операция сложна и для Мурманска - беспрецедентна. Мало того, что найденный боеприпас 3 степени опасности - в тротиловом эквиваленте не меньше 10 кг, на дне он ржавел более 70 лет. Поэтому работа - вслепую, в мутной воде корпус почти не виден, в каком состоянии взрыватель непонятно. Единственное решение - взрывать, где есть.

Блиц: "Уважаемые жители, просьба покинуть свои квартиры".

Военные с самого начала были уверены - риски минимальны. Тем не менее, из зоны возможного поражения утром эвакуировали всех жителей. 3,5 тысячи человек. Списки тех, кто не мог выехать самостоятельно, составили накануне - участковые сутки обходили квартиры.

Блиц: "Первый раз такое - немного волнительно, все-таки такого никогда не было. Что будет, то и будет - у меня кошечка там дома. Мы очень спокойны, очень, даже никаких волнений, потрясений. Разве это можно сравнить сейчас и 1941 год - это я помню очень хорошо".

В год на территории региона утилизируют свыше тысячи боеприпасов - эхо войны, в которую Мурманск полыхал до пепелища. По количеству авиабомб, сброшенных на город, наш после Сталинграда на 2 месте. Так что сама по себе находка неудивительна. Неприятно то, что в людном месте.

На границе оцепления зону риска охраняли сотни человек - зрители заранее включили телефоны. Наконец, сам взрыв. И разочарованный выдох. Главный эффект, в том числе, в отсутствии зрелищности, позже пояснили специалисты. Это значит, что направленный взрыв сделали идеально. Вся сила заряда ушла вниз.

Начальник морской инженерной службы Северного флота Александр Худолей: "Взорвался заряд - от взрыва заряда была разрушена сама авиационная бомба, бомба не сдетонировала".

Первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Мурманской области Александр Фролов: "Наверное, кого-то это, может быть, разочарует, но окна все целы, домик "моржей" цел, специалисты Северного флота сработали на высочайшем уровне".

Оцепление к обеду сняли. Операция завершена. Но, как уже известно, в ближайшее время дно "Семечки" дообследуют. Нужно убедиться, что опасных предметов больше нет.







