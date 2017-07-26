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26.07.2017 18:09

Комитет по развитию информационных технологий и связи Мурманской области проводит семинары для популяризации электронных услуг

Сегодня специалисты регионального Комитета по развитию информационных технологий и связи провели выездной семинар, посвященный оказанию электронных услуг, на базе Североморского МФЦ. Участие в семинаре приняли сотрудники многофункционального центра и руководители структурных подразделений различных государственных ведомств.

Специалисты Комитета рассказали о преимуществах получения электронных услуг, о порядке регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), о работе государственных порталов и ресурсов, доступных для зарегистрированных в ЕСИА пользователей. Участники семинара обсудили особенности использования ЕСИА, вопросы межведомственного взаимодействия, перспективы развития сферы электронных услуг.

Проведение семинаров в целях популяризации электронных услуг будет продолжено.

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