Яков Осетров.

Сегодня руководители Мурманска провели проверку работ на строительной площадке детского городка "Сказка", что на Семёновском озере. Планы реконструировать её появились около двух лет назад, когда выяснилось, что кирпичные конструкции обветшали и представляют угрозу для здоровья, когда мурманчане стали жаловаться, что арендованная частниками площадка превратилась в пивбар. Власти обещали учесть предложения людей, вернули "Сказку" в собственность города и решили построить новый замок. Зелёного змия здесь больше не будет - зато будут несколько игровых площадок, много скамеек, фонарей и 44 персонажа из русских сказок. У кота Семёна, живущего неподалёку, появятся много новых друзей.

Депутат Государственной Думы РФ Алексей Веллер: "Здорово, если появятся 44 конкурента, и каждый из них станет по-своему уникальным. Но, я думаю, что впереди 1,5-2 года, и люди у нас творческие, что-нибудь родится. Может быть, мурманчане что-нибудь подскажут интересное, что хотелось бы здесь видеть. Самое главное - задумка есть, чтобы эта зона имела интеллектуальную, развивающую нагрузку. Это очень современный и правильный подход".

В настоящее время стены старого замка уже демонтированы, идёт выравнивание фундамента. В этом году рабочие выполнят планировку территории и прокладку инженерных сетей. Отдельно предусмотрена парковая зона. Отдельно - автостоянка. В следующем году начнут устанавливать новые конструкции. Согласно проекту, объект должен быть готов на 100 процентов и сдан уже через 15 месяцев.

Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "То, что мы увидим в 2018 году новый объект - у меня никаких сомнений нет, потому что у города сегодня большой опыт реконструкции скверов, и то, что работы идут в графике и даже с небольшим опережением - это очень важно".







