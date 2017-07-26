Сегодня в Мурманске состоялось очередное заседание общественного наблюдательного Совета акции "Помоги спасти жизнь ребенка"

Наталия Бурдина.

В его состав входят лучшие врачи города, депутаты, общественники. Проект стартовал 5 лет назад. За время его существования было собрано около 12 миллионов рублей. Деньги пошли на лечение маленьких северян. Всего удалось помочь 130 детям с серьезными заболеваниями. В акции принимают участие многие неравнодушные горожане, организации и предприятия. За распределением денег строго следит наблюдательный Совет. Вся информация о расходах публикуется на сайте главы города и в местной газете.

Председатель общественного наблюдательного Совета акции "Помоги спасти жизнь ребенка", заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска Тамара Прямикова: "Это беда, одна из самых страшных в жизни, когда болен твой ребенок и ты не знаешь, как помочь в эту минуту. И думаешь о тех неизвестных сотнях тысячах мурманчан, которые, повторяюсь, не задумываясь, отдают свои деньги, потому что надо помочь. Ведь ситуации бывают разные - кому-то действительно нужна экстренная операция или же в какой-то клинике России, или же за рубежом - и такое бывает - не всегда у нас могут такую операцию провести".

Сегодня члены наблюдательного Совета акции рассмотрели три обращения. В первом случае родители попросили помочь отправить ребенка на лечение. Другой семье нужно приобрести билеты на проезд до клиники. Еще одному юному северянину нужны дорогостоящие лекарства, необходимые по жизненным показаниям. Для сбора средств в общественных местах - поликлиниках, отделениях почты, аптеках, магазинах - установлены пластиковые боксы "Добрые сердца". В проекте участвует и муниципальная стоматология.

Член общественного наблюдательного Совета акции "Помоги спасти жизнь ребенка" Татьяна Елпанова: "Средства должны собираться. Помимо того, что счета открыты, еще и просто граждане свои пожертвования в эти "Добрые сердца", так называемые прозрачные боксы, которые установлены в общественных местах - любой желающий может участвовать в такой замечательной акции".





