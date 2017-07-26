В Мурманском областном художественном музее открывается выставка народных самодеятельных коллективов «Под сиянием Полярной звезды»

28 июля Мурманский областной художественный музей (ул. Коминтерна, 13) приглашает на торжественное открытие выставки народных самодеятельных коллективов изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области «Под сиянием Полярной звезды».



В экспозиции – более трехсот работ декоративно-прикладного и изобразительного искусства: народные традиционные куклы, гобелены, керамика, вышивка, бисероплетение, флористика, коллекции одежды и многое другое.



Выставка состоится в рамках ХII областного смотра народных (образцовых) самодеятельных коллективов. Смотр проводится раз в три года для выявления коллективов, соответствующих высокому званию «народный (образцовый) самодеятельный коллектив», а также для подтверждения присвоенных ранее званий. При этом учитывается наличие новых постановок, произведений, их художественный уровень, стабильность творческой деятельности коллектива и активность участия в культурно-массовых мероприятиях базового учреждения культуры.



Выставка «Под сиянием Полярной звезды» продлится до 10 сентября.





Для справки:



«Народный (образцовый) самодеятельный коллектив» – это постоянно действующее добровольное объединение любителей и исполнителей самодеятельного художественного творчества, основанное на общности художественных интересов и совместной творческой деятельности участников, способствующее развитию дарований его участников, освоению, сохранению и приумножению культурных ценностей и традиций в свободное от основной работы и учебы время.



В Мурманской области звание «народный (образцовый) самодеятельный коллектив» присваивается приказом Комитета по культуре и искусству Мурманской области на основании заключения областной экспертной комиссии творческим коллективам, постоянно действующим на менее трех лет и достигшим высокого художественного уровня в своей творческой, исполнительской деятельности. Звание народного самодеятельного коллектива присваивается взрослым коллективам, звание образцового самодеятельного коллектива – детским коллективам, возраст участников которых не превышает 16 лет.



/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /