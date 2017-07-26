Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
26.07.2017 15:33

Мурманская семья Халитовых вошла в число победителей Всероссийского конкурса «Семья года»

В Москве состоялось подведение итогов Всероссийского конкурса «Семья года». Конкурс проходит под эгидой Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и направлен на пропаганду и повышение общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства.

В этом году конкурс проходил по пяти номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России», «Семья – хранитель традиций». Победители региональных этапов в каждой номинации представили Мурманскую область на всероссийском финале.

В числе победителей конкурса в номинации «Многодетная семья» – семья Халитовых из Мурманска.
 
Торжественное награждение пройдет в Москве в ноябре. По итогам конкурса будет издана почетная книга «Семья года», в которой будут отражены истории и традиции семей, ставших победителями.

/ Министерство социального развития Мурманской области /
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.82
Евро = 69.7
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.