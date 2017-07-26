Мурманская семья Халитовых вошла в число победителей Всероссийского конкурса «Семья года»

В Москве состоялось подведение итогов Всероссийского конкурса «Семья года». Конкурс проходит под эгидой Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и направлен на пропаганду и повышение общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства.



В этом году конкурс проходил по пяти номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России», «Семья – хранитель традиций». Победители региональных этапов в каждой номинации представили Мурманскую область на всероссийском финале.



В числе победителей конкурса в номинации «Многодетная семья» – семья Халитовых из Мурманска.



Торжественное награждение пройдет в Москве в ноябре. По итогам конкурса будет издана почетная книга «Семья года», в которой будут отражены истории и традиции семей, ставших победителями.



/ Министерство социального развития Мурманской области /