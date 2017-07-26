Экспортеров Мурманской области приглашают к участию в программе Made in Russia («Сделано в России»)

Группа компаний АО «Российский экспортный центр» приглашает экспортеров к участию в программе Made in Russia («Сделано в России»).

Made in Russia – это комплексное решение, предусматривающее ряд мероприятий по повышению узнаваемости российских брендов и продукции за рубежом. К ним относятся, в том числе, инструменты рекламно-информационного и маркетингового продвижения под единым зонтичным экспортным брендом страны Made in Russia. Экспортный бренд страны формирует современный имидж российского несырьевого экспорта, фокусируясь на таких преимуществах отечественной продукции, как доступность и популярность, качество и надежность, безопасность и экологичность.

Программа преследует две основные цели: формирование позитивного образа и повышение узнаваемости российских брендов и товаров за рубежом и, как следствие, повышение информированности иностранных покупателей, увеличение спроса. Особое внимание специалисты Российского экспортного центра уделяют маркетинговым исследованиям и информационному сопровождению: телевидение, печатные СМИ, интерактивные спецпроекты – рекламная кампания запланирована по всем коммуникационным каналам.

Для вступления в программу Made in Russia необходимо пройти процедуру добровольной сертификации, которая дает право использовать знак соответствия «Russian Exporter» в рекламно-информационных материалах и размещать его на официальном сайте компании. Продукция получает маркировку Made in Russia и попадает в специальный электронный каталог – главную витрину российских товаров.

Для сертификации производителей необходимо заполнить анкету о компании, заявку на проведение сертификации и предоставить документы о производителе. Для сертификации продукции потребуются заявка и список документов для сертификации.

Подробная информация о программе Made in Russia и список необходимых документов для сертификации производителей или продукции размещены на сайте.

По вопросам участия и прохождения добровольной сертификации можно обращаться к координатору проекта Светлане Чепик: chepik@ExportCenter.ru, +7 (495) 937-47-47.

/ Министерство экономического развития Мурманской области /