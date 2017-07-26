Специалисты Министерства проинспектировали ход ремонтных работ в образовательных организациях Ловозерского района

25 июля 2017 года специалисты Министерства образования и науки Мурманской области совершили рабочую поездку в Ловозерский район, где осмотрели ход ремонтных работ в муниципальных образовательных учреждениях, проводимых за счет денежных средств, выделенных из областного бюджета.

В 2017 году Ловозерскому району в рамках реализации государственной программы Мурманской области «Развитие образования» были выделены субсидии из консолидированного бюджета Мурманской области в общей сумме 6,43 млн. рублей на реализацию следующих мероприятий:

- на обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций - 2,2 млн. рублей (в МБОУ «РСОШ им. В. С. Воронина» - проведение ремонтных работ по замене оконных блоков);

- на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом - 2,56 млн. рублей (МБОУ «Ловозерская СОШ» - проведение косметического ремонта и замены оконных блоков в раздевалках, замены вентиляции в спортзале, а также приобретение и установка спортивного оборудования (тренажер силовая станция) и спортивной полосы препятствий 9 элементов (скалолаз, бревно разноуровневое, лабиринт, шагоход, лаз, рукоход, бревно, горка, мишень);

- на создание в дошкольных образовательных учреждениях, организациях дополнительного образования условий для получения детьми-инвалидами качественного образования - 1,67 млн. рублей (МБДОУ «Детский сад № 1» (оборудование пандусов, адаптация дверных проемов, ремонт крыльца, текущий ремонт помещений, приобретение необходимого оборудования) и МБОУДО «Центр детского творчества» (оборудование пандусов, адаптация дверных проемов, ремонт крыльца, приобретение необходимого оборудования).

Специалисты Министерства совместно с представителями администрации муниципального образования проинспектировали проведение ремонтных работ в помещениях муниципальных образовательных учреждений. Запланированные мероприятия проводятся в соответствии с техническим заданием и графиком производства работ.

Министерство образования и науки Мурманской области