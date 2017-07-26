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26.07.2017 17:05

В областной детско-юношеской библиотеке дошкольники познакомятся с обитателями сказочного леса

27 июля в 10.40 в секторе «Сказка» Мурманской областной детско-юношеской библиотеки (г. Мурманск, ул. Буркова, д.30) пройдет литературно-познавательное занятие «Лес полон чудес».

На занятии воспитанники средней группы ДОУ № 93 познакомятся со Старичком-Лесовичком, отгадают его непростые загадки о лесе и его обитателях, запомнят правила поведения в лесу, а затем встретятся с лесными жителями и с героями сказок Александра Тихонова «Про нечистую и добрую силу».

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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