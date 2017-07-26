Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
26.07.2017 16:45

Суд апелляционной инстанции согласился со стороной обвинения и оставил меру пресечения обвиняемому содержание под стражей

Судебной коллегией по уголовным делам Мурманского областного суда оставлено без изменения постановление Ленинского районного суда г. Мурманска от 15.07.2017 об избрании меры пресечения я виде заключения под стражу мужчины, который обвиняется в совершении покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере (преступление, предусмотренное п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

Рассмотрев дело по апелляционной жалобе защитника, судебная коллегия по уголовным делам Мурманского областного суда, согласилась с доводами участвовавшего в рассмотрении дела работника прокуратуры области, о том, что в случае изменения меры пресечения на не связанную с изоляцией от общества, северянин, с учетом тяжести предъявленного обвинения, может скрыться от органов следствия и суда, продолжить заниматься преступной деятельностью.
Своим решением судебная коллегия оставила без изменения постановление суда первой инстанции о заключении мужчины под стражу на 2 месяца.
Постановление суда апелляционной инстанции вступило в законную силу.

Прокуратура Мурманской области
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.82
Евро = 69.7
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.