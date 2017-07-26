Суд апелляционной инстанции согласился со стороной обвинения и оставил меру пресечения обвиняемому содержание под стражей

Судебной коллегией по уголовным делам Мурманского областного суда оставлено без изменения постановление Ленинского районного суда г. Мурманска от 15.07.2017 об избрании меры пресечения я виде заключения под стражу мужчины, который обвиняется в совершении покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере (преступление, предусмотренное п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

Рассмотрев дело по апелляционной жалобе защитника, судебная коллегия по уголовным делам Мурманского областного суда, согласилась с доводами участвовавшего в рассмотрении дела работника прокуратуры области, о том, что в случае изменения меры пресечения на не связанную с изоляцией от общества, северянин, с учетом тяжести предъявленного обвинения, может скрыться от органов следствия и суда, продолжить заниматься преступной деятельностью.

Своим решением судебная коллегия оставила без изменения постановление суда первой инстанции о заключении мужчины под стражу на 2 месяца.

Постановление суда апелляционной инстанции вступило в законную силу.

Прокуратура Мурманской области